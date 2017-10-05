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10:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани планируют построить научный питомниководческий центр

КРАСНОДАР, 5 октября, ФедералПресс. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о создании научного питомниководческого центра на Кубани.

Во время 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» председатель правительства страны поручил подготовить документы для включения нового объекта в федеральную программу финансирования.

Сейчас на Кубани собирают половину всего выращенного в России винограда.

«ФедералПресс» напоминает, что в апреле этого года в крае открыт крупнейший в стране питомник саженцев винограда. Всего в регионе действуют 18 питомников по выращиванию посадочного материала для садоводов. Однако полностью потребность края в саженцах данные предприятия не закрывают. Поэтому Кондратьев обратился к Медведеву с предложением включить в федеральную программу финансирования научный питомниководческий центр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Вся инфраструктура для создания научного центра в регионе есть. Но необходима федеральная поддержка на его укомплектование оборудованием и кадрами», — сказал губернатор края.

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