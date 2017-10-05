Иркутская область пятая в Сибири по объему сельхозпродукции

В растениеводстве Приангарье уступает только Красноярскому краю, годовой объем этой продукции — 17,8 млрд рублей; в животноводстве Иркутская область превзошла всех, заняв первое место с объемом в 2,9 млрд рублей. Это удалось за счет резкого роста: объем фермерской продукции животноводства за год вырос на 19%, растениеводства — на 43%, в целом — на 33%. Отдельные регионы Сибири имеют аналогичные или даже превосходящие показатели роста, но многое зависит от исходного уровня.

Удельный вес продукции фермеров в общем объеме сельхозтоваров Иркутской области за год вырос с 8,7% до 11,3%. Но это не самый высокий показатель: в Тыве фермеры обеспечивают 14,5% аграрной продукции, в Хакасии, Алтайском крае и Омской области — 18−19%, в Республике Алтай — 26%. В отличие от сельхозорганизаций, больше занимающихся разведением скота и птицы, фермеры Иркутской области отдают предпочтение растениеводству. В структуре растениеводческой продукции этих сельхозпроизводителей по 24% приходится на зерновые культуры и овощи, удельный вес картофеля — 41%.