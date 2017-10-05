Туров: У Екатеринбурга есть все шансы заполучить ЭКСПО

«Понятно, что наши конкуренты очень серьезные: Париж, Осака и Баку. Мы уважаем наших конкурентов, но хотим отметить, что Екатеринбург — это уникальное сочетание российской промышленности, науки, культуры, город, где есть переплетение традиций и народов, населяющих нашу многонациональную страну. Поэтому нужно заявлять о себе как о месте встреч различных народов и использовать возможность, которую предоставляет всемирное выставочное движение, чтобы продвинуть нашу экономику на совершенно новый уровень, — отметил он.
По поручению президента Владимира Путина, помощь в продвижении заявки Екатеринбурга будет оказывать МИД. «Основная наша задача — провести работу со всеми постоянными членами МБВ и показать, что наше участие в конкурсе носит открытый характер. Мы являемся строгими приверженцами открытости и честности в борьбе. Мы уважаем наших конкурентов и одновременно показываем наши преимущества», — пояснил представитель дипмиссии. По его словам, ситуация с поддержкой у всех городов-кандидатов примерно одинаковая.
«Кандидатуры наших конкурентов поддерживаются на самом высоком уровне, заявкам уделяется самое пристальное внимание, поскольку от этого зависит престиж страны. Здесь должна быть серьезная работа на высшем политическом уровне и на уровне наших коллег-дипломатов. Это нормальная конкуренция и здоровое явление — победит сильнейший», — считает Туров.