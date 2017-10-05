Туров: У Екатеринбурга есть все шансы заполучить ЭКСПО

«Понятно, что наши конкуренты очень серьезные: Париж, Осака и Баку. Мы уважаем наших конкурентов, но хотим отметить, что Екатеринбург — это уникальное сочетание российской промышленности, науки, культуры, город, где есть переплетение традиций и народов, населяющих нашу многонациональную страну. Поэтому нужно заявлять о себе как о месте встреч различных народов и использовать возможность, которую предоставляет всемирное выставочное движение, чтобы продвинуть нашу экономику на совершенно новый уровень, — отметил он.

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По поручению президента Владимира Путина, помощь в продвижении заявки Екатеринбурга будет оказывать МИД. «Основная наша задача — провести работу со всеми постоянными членами МБВ и показать, что наше участие в конкурсе носит открытый характер. Мы являемся строгими приверженцами открытости и честности в борьбе. Мы уважаем наших конкурентов и одновременно показываем наши преимущества», — пояснил представитель дипмиссии. По его словам, ситуация с поддержкой у всех городов-кандидатов примерно одинаковая.