В Челябинской области зарплаты работников областных госучреждений вырастут на 4%
С первого января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетных учреждений Челябинской области.
С первого января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетных учреждений Челябинской области.
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Евгений Редин.
Должностные оклады работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений с первого января 2018 года вырасту на 4%.
«При повышении на 4% окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников подведомственных учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в распоряжении правительства.
Необходимые проекты постановлений об индексации зарплат должны быть подготовлены и внесены на рассмотрение до первого декабря 2017 года.
Главам городов и районов областные власти рекомендуют рассмотреть вопрос об увеличении окладов работников муниципальных организаций. Министерству финансов региона поручено предусмотреть в областном бюджете на 2017 год средства на индексацию.