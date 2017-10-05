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10:34 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области зарплаты работников областных госучреждений вырастут на 4%

С первого января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетных учреждений Челябинской области.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Евгений Редин.

Должностные оклады работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений с первого января 2018 года вырасту на 4%.

«При повышении на 4% окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников подведомственных учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в распоряжении правительства.

Необходимые проекты постановлений об индексации зарплат должны быть подготовлены и внесены на рассмотрение до первого декабря 2017 года.

Главам городов и районов областные власти рекомендуют рассмотреть вопрос об увеличении окладов работников муниципальных организаций. Министерству финансов региона поручено предусмотреть в областном бюджете на 2017 год средства на индексацию.

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