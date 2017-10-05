Авиарейс Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград свяжет города-участники ЧМ-2018 по футболу

«Для нас это долгожданный рейс. Считаю, что он будет востребован. Будем обязательно уговаривать компанию перейти на более высокую частотность. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга это второй рейс — из Екатеринбурга был первый, — который связывает города-участники чемпионата мира по футболу. Это важный шаг, чтобы связать наши города», — цитирует агентство «Татар-информ» Александра Корытного.

4 октября из аэропорта «Уфа» был совершен первый рейс в Калининград. Как сообщало агентство «Башинформ», новое направление выполняет татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Для направляющихся в Калининград пассажиров промежуточная посадка в казанском аэропорту займет один час. Время в дороге составит около пяти часов. Летная программа продлится до 24 марта 2018 года. Стоимость перелета Уфа —.