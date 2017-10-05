Авиарейс Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград свяжет города-участники ЧМ-2018 по футболу
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Авиарейс по маршруту Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград свяжет
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Авиарейс по маршруту Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград свяжет
«Для нас это долгожданный рейс. Считаю, что он будет востребован. Будем обязательно уговаривать компанию перейти на более высокую частотность. Кроме Москвы и
4 октября из аэропорта «Уфа» был совершен первый рейс в Калининград. Как сообщало агентство «Башинформ», новое направление выполняет татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Для направляющихся в Калининград пассажиров промежуточная посадка в казанском аэропорту займет один час. Время в дороге составит около пяти часов. Летная программа продлится до 24 марта 2018 года. Стоимость перелета Уфа —.
Казань на данном рейсе — от 2590 рублей, билеты в Калининград при покупке на сайте перевозчика — от 6000 рублей.