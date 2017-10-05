В Башкирии планируют создать селекционно-генетический центр
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане намерены создать
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане намерены создать
Как сообщало агентство «Башинформ», на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве правительство Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Молочная компания». Подписи под документом поставили
По мнению Сергея Джапаридзе, без серьезной селекционной работы достаточно сложно организовать рентабельное производство молока.
«Башкирия — очень перспективный регион для развития молочного животноводства, которое может стать одним из драйверов роста не только регионов, но и экономики страны в целом», — отметил руководитель группы компаний.