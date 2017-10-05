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10:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии планируют создать селекционно-генетический центр

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане намерены создать селекционно-генетический центр. Этот проект должен стать одним из самых значимых в совместной работе правительства республики и ГК «Молочная компания».

Как сообщало агентство «Башинформ», на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве правительство Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Молочная компания». Подписи под документом поставили премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов и руководитель группы компаний Сергей Джапаридзе.

По мнению Сергея Джапаридзе, без серьезной селекционной работы достаточно сложно организовать рентабельное производство молока.

«Башкирия — очень перспективный регион для развития молочного животноводства, которое может стать одним из драйверов роста не только регионов, но и экономики страны в целом», — отметил руководитель группы компаний.

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