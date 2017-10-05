Страховые взносы в Беларуси в январе-августе выросли на 8%

Источник: БЕЛТА

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе-августе составили Br697 млн и выросли по сравнению с январем-августом 2016 года на 8%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Читайте также Открыть свое дело в Беларуси станет проще

По добровольным видам страхования взносы за восемь месяцев сложились в сумме Br401,7 млн, что на Br50 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Страховые взносы по обязательным видам страхования составили Br295,3 млн, что на Br1,6 млн больше января-августа 2016-го.