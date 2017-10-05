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17:28 (мск), источник: ИА REGNUM

В РФ по фактам нарушений при капремонте возбуждено 62 уголовных дела

Выявлено 9,1 тыс. нарушений выполнения региональных программ капремонта жилфонда.

Генеральная прокуратура РФ впервые проверила выполнение региональных программ капитального ремонта жилого фонда в регионах. В результате проверки выявлено 9,1 тыс. нарушений при капремонте, возбуждено 62 уголовных дела. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, писала газета «Известия».

По его словам, основные нарушения — это злоупотребления и бездействие должностных лиц, нарушения прав граждан, а также незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ.

В частности, подрядчики или управляющие компании не выполняли работы по капремонту, но брали за них полную оплату. Такие нарушения выявлены в Башкирии, Омской, Самарской областях и других регионах России.

В Крыму, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях прокуратура отменила решения органов самоуправления, которые вопреки воле жильцов определили для них способ формирования фонда капитального ремонта.

В Москве, Владимирской, Волгоградской и Кемеровской областях прокуроры обнаружили случаи, когда ремонт домов — объектов культурного наследия выполняли подрядчики без специальных лицензий.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что нарушений в сфере ЖКХ в последние годы становится все больше. Так, в 2015 году было зафиксировано 334 тыс. таких случаев, в 2016 году — 348 тыс. эпизодов, а за первые восемь месяцев 2017 года — 216 тыс. нарушений.

В результате проверок Генпрокуратуры РФ к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных и юридических лиц.

Читайте также: Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с программами капитального ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах.

Ответственным за выполнение президентского поручения назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка. Ему поручено представить доклад до 1 октября 2017 года.

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