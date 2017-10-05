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11:05 (мск), источник: Newslab.ru

Образованию, культуре и спорту Красноярского края добавили денег

Финансирование увеличится при осенней корректировке краевого бюджета.

Источник: Reuters

В осенней корректировке бюджета Красноярского края увеличат расходы сразу по нескольким направлениям. Это коснется сферы образования, физкультуры и спорта, культуры и молодежной политики. Депутаты Законодательного Собрания края накануне рассмотрели корректировку краевого бюджета и финансирование программ профильных министерств.

Так, расходы на образование в 2017 году увеличатся на 95 млн рублей и составят чуть более 52 млрд. На приобретение учебников в связи с необходимостью обновления библиотечного фонда дополнительно выделено 77,9 млн рублей. Таким образом, общая сумма составит 480 млн рублей. На 50 млн рублей купят 46 квартир для детей-сирот. На 28,7 млн рублей вырастет сумма на вознаграждение приемным родителям в связи с ростом числа получателей на 205 семей. На 5,5 млн рублей увеличится сумма на компенсацию затрат частным детсадам в связи с прохождением аккредитации. За счет этих средств будет создано 172 места в дошкольных учреждениях.

Более 30 млн рублей требуется на оплату оборудования, поставленного в школу села Нижние Куряты (Каратузский район), и на ввод в эксплуатацию школы в поселке Степной (Назаровский район). Эти средства также предусмотрены в рамках корректировки бюджета. При этом на 20 млн рублей уменьшены расходы краевого бюджета на разработку проектной документации школ в поселках Ванавара и Тура Эвенкийского района в связи с тем, что функции заказчика переданы органам местного самоуправления. Бюджетные ассигнования в сумме более 16 млн рублей направлены на решение различных проблем в системе профессионального образования.

На физкультуру и спорт в текущем году расходы увеличатся на 357 млн рублей. 103 млн из этой суммы пойдет на ускоренный ввод в эксплуатацию спортивного комплекса «Сопка», 40 млн — на реконструкцию регионального центра по регби — спорткомплекса «Авангард», 38 млн — на приобретение и установку трансформаторной подстанции для стадиона «Локомотив».

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений» расходы увеличиваются на 232 млн рублей, из них 203 млн составят затраты на поддержку спортклубов для развития профессионального спорта. 16 млн пойдет на выплату вознаграждения спортсменам и тренерам в связи с успешным выступлением на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции в 2017 году. В рамках корректировки предусмотрены дополнительные средства на аренду спортивных помещений для обеспечения тренировочного процесса на период реконструкции, высадку зеленых насаждений возле спортивных объектов, открытие отделений самбо и гольфа.

На развитие культуры и туризма добавят 78 млн рублей. В 2017 году из краевого бюджета отрасли дополнительно выделено 35,3 млн рублей, в том числе увеличены ассигнования краевому центру по сохранению культурного наследия, драматическому театру Минусинска и Красноярскому ТЮЗу, а также на обеспечение деятельности архивного агентства края. В связи с юбилеем ансамбля им. Михаила Годенко 7,6 млн рублей выделено Красноярской филармонии на приобретение автобуса и грузового фургона для гастролей по краю. Еще 7 млн рублей составят дополнительные ассигнования на обеспечение деятельности созданного в этом году краевого центра развития туризма.

Добавят денег и на развитие молодежной политики. 4 млн рублей из краевой казны направят на прием иностранных делегаций в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Сокращение расходов произойдет в программе «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности» — на 16 млн рублей. На 12,4 млн рублей уменьшены расходы на ежемесячные денежные выплаты студентам вузов. Сокращение связано с тем, что программа была рассчитана на 300 получателей, однако на практике их оказалось 147, а затем их стало еще меньше — 119.

«Мы видим абсолютно объективные причины для уменьшения расходов: средства закладывались предварительно, и сейчас они корректируются. Надеемся, что в перспективе студентов с высокими результатами будет гораздо больше и нам потребуется не снимать 12 миллионов рублей, а еще добавлять», — отметила депутат Людмила Магомедова.

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