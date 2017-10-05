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10:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость развязки в Николаевке может вырасти на 300 млн рублей

Деньги пойдут на изъятие земельных участков.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость строительства развязки в Николаевке, соединяющей 4 мост и ул. Копылова, может вырасти на 300 млн рублей. Такую сумму предлагается выделить мэрии Красноярска в качестве субвенции (пособия на конкретные цели). Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по подготовке к Универсиаде-2019, которое состоялось 5 октября в Законодательном собрании.

Согласно повестке дня, дополнительные деньги пойдут на резервирование территорий и изъятие земельных участков «для государственных нужд Красноярского края». Средства предлагается выделить из дорожного фонда. Депутат Заксобрания Александр Глисков пояснил Sibnovosti.ru, что этот пункт вызвал вопросы у присутствующих на совещании.

Ранее стоимость работ по строительству съезда с 4 моста оценивалась в 3,2 млрд рублей. На эти деньги «Сибиряк» должен до ноября 2018 года построить основную магистраль, шесть подземных пешеходных переходов и четыре путепровода. Кроме того, проектом предусмотрено развитие сети улиц-дублеров и ул. Байкитской. Данная развязка является одним из объектов Универсиады-2019.

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