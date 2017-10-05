Стоимость развязки в Николаевке может вырасти на 300 млн рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость строительства развязки в Николаевке, соединяющей 4 мост и ул. Копылова, может вырасти на 300 млн рублей. Такую сумму предлагается выделить мэрии Красноярска в качестве субвенции (пособия на конкретные цели). Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по подготовке к Универсиаде-2019, которое состоялось 5 октября в Законодательном собрании.

Согласно повестке дня, дополнительные деньги пойдут на резервирование территорий и изъятие земельных участков «для государственных нужд Красноярского края». Средства предлагается выделить из дорожного фонда. Депутат Заксобрания Александр Глисков пояснил Sibnovosti.ru, что этот пункт вызвал вопросы у присутствующих на совещании.