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11:04 (мск), источник: NewsKo

Специальные МФЦ будут создаваться на базе пермских банков

Руководитель пермского многофункционального центра (МФЦ) Игорь Никитин встретился с представителями банкового сообщества. Участники встречи обсудили перспективы создания центров оказания услуг (ЦОУ) малому и среднему предпринимательству на базе пермских банков.

Руководитель пермского многофункционального центра (МФЦ) Игорь Никитин встретился с представителями банкового сообщества. Участники встречи обсудили перспективы создания центров оказания услуг (ЦОУ) малому и среднему предпринимательству на базе пермских банков.

Игорь Никитин сообщил, что создание специализированных МФЦ для бизнеса на базе кредитных организаций реализуется в рамках проекта правительства РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом году мы поставили перед собой задачу открыть четыре центра оказания услуг для бизнеса. Для себя мы определили следующие приоритетные локации: в Ленинском районе — в границах улиц Пушкина, Островского, Окулова, Крисанова; в Дзержинском — в квартале, ограниченном улицами Крисанова, Екатерининской, Окулова, Хохрякова; в Индустриальном — в районе улиц Мира, Карпинского и Власова. В 2018 году ЦОУ могут появится и в других районах Перми, а также на территории Пермского края», — рассказал Игорь Никитин.

В ходе встречи обсудили и возможные формы создания центров оказания услуг на площадках кредитных организаций. При первом варианте МФЦ предоставляется одно или несколько рабочих мест на территории кредитной организации. При втором — ЦОУ создается с использованием банковской инфраструктуры и персонала, при непосредственном контроле со стороны многофункционального центра.

Игорь Никитин выразил особую заинтересованность в установке банковских платежных терминалов во всех филиалах МФЦ и объявил о готовности рассматривать все предложения со стороны кредитных организаций. А также рассказал о том, что сейчас во всех центрах «Мои документы» устанавливаются дополнительные информационные мониторы, на которых представители бизнес-сообщества могут разместить свои рекламные ролики, тем самым донести информацию о себе до большого количества людей (ежедневно филиалы МФЦ посещают более 8 тыс. человек).

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