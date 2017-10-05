Уголовное дело грозит чиновникам Копейска за срыв отопительного сезона
Прокуратура Копейска провела проверку готовности к отопительному сезону в городе.
Прокуратура Копейска провела проверку готовности к отопительному сезону в городе.
Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
Выехав на место, сотрудники прокуратуры установили, что котельные домов по ул. Станционной находятся в нерабочем состоянии, а теплоснабжающая организация не определена. В доме по ул. Жигулевской нет источника теплоснабжения, в реестр собственности муниципалитета включена только теплотрасса. Помимо этого, 26 сентября были отключены 7 котельных
«Таким образом, должностными лицами администрации Копейского городского округа не обеспечена надлежащая подготовка к отопительному периоду, тем самым нарушено право граждан на получение коммунальных услуг», — прокомментировали в
Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье «халатность».