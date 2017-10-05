Уголовное дело грозит чиновникам Копейска за срыв отопительного сезона

Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ведомства, 3 октября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 8 градусов, дома по ул. Жигулевская, 1, ул. Станционная, 22, 24 не были подключены к отоплению.

Выехав на место, сотрудники прокуратуры установили, что котельные домов по ул. Станционной находятся в нерабочем состоянии, а теплоснабжающая организация не определена. В доме по ул. Жигулевской нет источника теплоснабжения, в реестр собственности муниципалитета включена только теплотрасса. Помимо этого, 26 сентября были отключены 7 котельных из-за 30-миллионного долга перед «НОВАТЭК-Челябинск». Все это привело к срыву отопительного сезона в городе, в том числе к отключению от тепла школ, детских садов, поликлиник.