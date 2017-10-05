Тепло должно быть вовремя: ростовское УФАС следит за началом отопительного сезона на Дону

Но в УФАС напомнили, что по закону взаимоотношения между поставщиками электрической и тепловой энергии не должны и не могут влиять на благополучие абонентов, добросовестно выполняющих обязательства по оплате услуг данных организаций. Если же ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» исполнит свою угрозу, то это будет нарушением Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пояснили в УФАС России по Ростовской области.