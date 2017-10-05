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11:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Тепло должно быть вовремя: ростовское УФАС следит за началом отопительного сезона на Дону

В адрес ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ростовская антимонопольная служба выдала предостережение.

Поводом послужило недавнее объявление энергетиков о том, что из-за долгов теплоснабжающих организаций начало отопительного сезона в Ростовской области находится под угрозой срыва.

Но в УФАС напомнили, что по закону взаимоотношения между поставщиками электрической и тепловой энергии не должны и не могут влиять на благополучие абонентов, добросовестно выполняющих обязательства по оплате услуг данных организаций. Если же ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» исполнит свою угрозу, то это будет нарушением Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пояснили в УФАС России по Ростовской области.

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