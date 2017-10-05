Выгоняют из собственного жилья. Иркутянка купила квартиру с людьми

Источник: Вести Иркутск

— Вы на каком основании меня не пускаете?

— Щас приедет полиция и будем разбираться

— Вот вас и посадят.

Купила жильё вместе с жильцами. И теперь попасть не может даже на порог:

— Я даже зайти не могу на эту площадь.

Рассказывая о своей беде, Елена Весёлая не может скрывать грусти. В Улан-Удэ продала квартиру, чтобы переехать в Иркутск. Здесь онкологическая больница, где ей нужно наблюдаться, а главное, в городе живут близкие родственники. Женщина купила трёхкомнатную квартиру, даже не посмотрев её. Привлекла цена — меньше миллиона рублей. И в паспортном столе сказали, что никто не прописан. Но позже выяснилось — у жилплощади есть второй адрес, согласно которому это и не квартира вовсе, а комнаты общежития. И вот в них как раз зарегистрированы жильцы.

— Получается, что человек, который не имеет никаких юридических документов, проживает на моей жилплощади, и я даже не могу туда войти, — говорит хозяйка квартиры Елена Весёлая.

И такая ситуация со всеми квартирами в доме № 7 на улице 30-й дивизии. Когда-то здесь было общежитие. Текстильная фабрика, которой оно принадлежало, закрылась, в итоге жилплощадь продали вместе с людьми.

Держать оборону жителям дома приходится уже больше 10 лет. Как только на территории появляется очередной собственник — даётся клич, и все кто есть собираются, чтобы защитить соседа. Похоже, сейчас мы увидим как это происходит.

Новые собственники квартир обращаются в суд, но он часто остаётся на стороне старых жильцов. Они здесь по договорам социального найма, которые заключали с фабрикой. В этом случае банкротство — не повод выгонять людей на улицу.

— В период приватизации были допущены серьёзные нарушения, когда продавались жилые помещения вместе с жильцами, — говорит уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин.

Конфликты между жильцами и собственниками возникают постоянно. Иногда даже с драками. Вот эти кадры сняли зимой 2013 года. Неизвестные люди силой выгнали Наталью Кострюкову из дома в одной лишь ночной рубашке.

— Мы простояли в подъезде с 5 утра до 6 вечера. Боролись с ними. Ожидали полицию, — говорит житель дома Наталья Кострюкова.