Выгоняют из собственного жилья. Иркутянка купила квартиру с людьми
Кто в доме хозяин. Женщина из
Кто в доме хозяин. Женщина из
— Вы на каком основании меня не пускаете?
— Щас приедет полиция и будем разбираться
— Вот вас и посадят.
Купила жильё вместе с жильцами. И теперь попасть не может даже на порог:
— Я даже зайти не могу на эту площадь.
Рассказывая о своей беде, Елена Весёлая не может скрывать грусти. В
— Получается, что человек, который не имеет никаких юридических документов, проживает на моей жилплощади, и я даже не могу туда войти, — говорит хозяйка квартиры Елена Весёлая.
И такая ситуация со всеми квартирами в доме № 7 на улице 30-й дивизии.
Держать оборону жителям дома приходится уже больше 10 лет. Как только на территории появляется очередной собственник — даётся клич, и все кто есть собираются, чтобы защитить соседа. Похоже, сейчас мы увидим как это происходит.
Новые собственники квартир обращаются в суд, но он часто остаётся на стороне старых жильцов. Они здесь по договорам социального найма, которые заключали с фабрикой. В этом случае банкротство — не повод выгонять людей на улицу.
— В период приватизации были допущены серьёзные нарушения, когда продавались жилые помещения вместе с жильцами, — говорит уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин.
Конфликты между жильцами и собственниками возникают постоянно. Иногда даже с драками. Вот эти кадры сняли зимой 2013 года. Неизвестные люди силой выгнали Наталью Кострюкову из дома в одной лишь ночной рубашке.
— Мы простояли в подъезде с 5 утра до 6 вечера. Боролись с ними. Ожидали полицию, — говорит житель дома Наталья Кострюкова.
Елена Весёлая тоже не хочет остаться на улице. Суд проиграла, но готовит аппеляцию. Женщина уверена — один из жильцов в её квартире проживает незаконно.