Управляющим директором ЕЭСК назначили Олега Мошинского

Совет директоров АО «ЕЭСК» большинством голосов согласовал кандидатуру Олега Мошинского на должность управляющего директора. С января 2017 года он руководил компанией в статусе исполняющего обязанности.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МРСК Урала, Олег Мошинский совмещает работу двух структурных подразделениях Общества. Он является заместителем генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директором филиала «Свердловэнерго» и управляющим директором дочернего зависимого общества АО «Екатеринбургская электросетевая компания».

В уральской энергосистеме О. Мошинский работает более четверти века. В 1991 году он начал трудовой путь в «Свердловэнерго» в должности электромонтера, а позднее стал диспетчером Свердловских городских электрических сетей. С 2002 по 2009 год являлся заместителем главного инженера, а затем техническим руководителем ОАО «ЕЭСК».

В сентябре 2009 года О. Мошинский был назначен заместителем генерального директора — директора филиала «Свердловэнерго».