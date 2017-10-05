Управляющим директором ЕЭСК назначили Олега Мошинского
По решению совета директоров.
По решению совета директоров.
Совет директоров АО «ЕЭСК» большинством голосов согласовал кандидатуру Олега Мошинского на должность управляющего директора. С января 2017 года он руководил компанией в статусе исполняющего обязанности.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
В уральской энергосистеме О. Мошинский работает более четверти века. В 1991 году он начал трудовой путь в «Свердловэнерго» в должности электромонтера, а позднее стал диспетчером Свердловских городских электрических сетей. С 2002 по 2009 год являлся заместителем главного инженера, а затем техническим руководителем ОАО «ЕЭСК».
В сентябре 2009 года О. Мошинский был назначен заместителем генерального директора — директора филиала «Свердловэнерго».
С 23 января 2017 года он трудится в Екатеринбургской электросетевой компании в качестве ее первого лица.