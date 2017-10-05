Крымским вкладчикам украинских банков начали выплачивать компенсации
На выплаты уйдет 28,8 миллиона рублей.
На выплаты уйдет 28,8 миллиона рублей.
Крымский Фонд защиты вкладчиков начал выплачивать компенсации крымчанам — вкладчикам украинским банков, суммы депозитов которых превышают 700 тысяч рублей.
— Право на компенсационные выплаты имеют исключительно те вкладчики, которые подали в фонд соответствующее заявление до июня 2015 года. Производиться выплаты будут в течении 90 дней — до 9 января 2018 года — посредством уполномоченных фондом банков, — сообщает
В целом на выплаты предназначено 28,8 миллиона рублей. Эту сумму министерство финансов Республики Крым перечислило на счет Фонда защиты вкладчиков.
— Все поступившие средства от продажи двух объектов национализированного имущества направлены Минфином Крыма в Фонд защиты вкладчиков в виде субсидии. Выплаты будут производиться пропорционально заявленным требованиям, — пояснила министр финансов РК Ирина Кивико.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией украинские банки отказались выплачивать депозиты крымчанам и севастопольцам.