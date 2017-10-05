На острове Зеленый возводят защитную зону вдоль новой дороги

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Дорожные службы создают специальные уклоны, предназначенные для своевременного и правильного отвода дождевой воды с асфальта. Обустройство защитной зоны дороги на острове Зеленый — около девяти метров от проезжей части — позволит защитить дорогу от разрушения, а значит, и увеличит срок службы проезжей части.

Как рассказали в администрации Волжского, сейчас перед комбинатом благоустройства стоит основная задача — обеспечить отвод воды от дорожного полотна в осенний период. На сегодняшний день вывезено порядка 400 тонн земли, строительного мусора, который дачники насыпали годами.