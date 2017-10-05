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11:29 (мск), источник: РИАЦ

На острове Зеленый возводят защитную зону вдоль новой дороги

В Волжском на улице Шоссейная идут работы, направленные на сохранение дорожного полотна.

Источник: РИАЦ

Дорожные службы создают специальные уклоны, предназначенные для своевременного и правильного отвода дождевой воды с асфальта. Обустройство защитной зоны дороги на острове Зеленый — около девяти метров от проезжей части — позволит защитить дорогу от разрушения, а значит, и увеличит срок службы проезжей части.

Как рассказали в администрации Волжского, сейчас перед комбинатом благоустройства стоит основная задача — обеспечить отвод воды от дорожного полотна в осенний период. На сегодняшний день вывезено порядка 400 тонн земли, строительного мусора, который дачники насыпали годами.

Особое внимание власти города-спутника уделят работе с владельцами зданий, дачниками и предпринимателями, у которых уровень прилегающей территории находится выше дороги.

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