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12:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Деятельность Самарского областного фонда жилья и ипотеки парализована — счета арестованы

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки, выполняющий важную социально значимую задачу по обеспечению жильем населения, может не исполнить целый ряд своих обязательств, в том числе по федеральным программам.

Источник: AP 2017

Причиной возникшей ситуации стали действия одного из подрядчиков — ООО «С. И. Т. И.». В настоящий момент деятельность Фонда парализована, счета арестованы, говорится в сообщении Фонда, распространенных в СМИ.

СОФЖИ в целях обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 2014 году приступил к строительству на территории района «Южный город» проекта «СОФЖИзнь на юге Самары». Планировалось до ноября 2015 года построить почти 56 тыс. кв. м жилья эконом-класса с чистовой отделкой. Часть квартир в проекте была заявлена для участия в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Генподрядной организацией одного из кварталов с общей площадью свыше 34 тыс. кв. м была определена компания «С. И. Т. И.».

В результате генподрядчик допустил серьезные отставания в работе, нарушив сроки по договору генподряда более чем на 1,5 года (срок завершения работ по договору — ноябрь 2015 года, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию — апрель 2017 года). Фонд, имея обязательства перед своими дольщиками по своевременной передаче им квартир, был вынужден выплачивать компенсации в виде пени и штрафов, причем не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ. Фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков. Поскольку генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, Фонд не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая выполнения генподрядчиком всех своих обязательств по договору.

«С. И. Т. И.» обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей. 2 августа 2017 г. суд отказал «С. И. Т. И.» в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что истцу необходимо выполнить полностью свои обязательства по договору генподряда. Однако уже 21 сентября это решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО «С. И. Т. И.» было взыскано 43 млн рублей. Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать данное решение.

27 сентября Арбитражным судом Самарской области выписан исполнительный лист. В соответствии с законом, у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований. Однако уже на следующий день, 28 сентября, в банки-партнеры СОФЖИ поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ на расчетных счетах. На них, в том числе, размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, молодым педагогам и другим категориям.
Министерство строительства Самарской области намерено активно добиваться справедливости и возобновления работы Фонда, а также вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности.

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