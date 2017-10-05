«Сибмост» обжаловал в Верховном суде отказ во взыскании 2,5 млрд руб. с мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС /. Строительная компания «Сибмост» обжаловала в Верховном суде РФ решение предыдущих инстанций, которые отказали ей во взыскании 2,5 млрд рублей убытков с мэрии Новосибирска. Информация о кассационной жалобе указана на сайте суда.

В информации по делу уточняется, что «в качестве ответчиков в деле заявлены муниципальное казенное учреждение города Новосибирска “Управление дорожного строительства” и департамент транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Обжалуются постановление суда апелляционной инстанции от 10 марта 2017 года и постановление (определение) суда кассационной инстанции от 18 июля 2017 года», — конкретизируется на сайте Верховного суда РФ.