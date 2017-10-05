В Омской области стало меньше дорогих автомобилей

Источник: Reuters

За 2016 год омичам начислен транспортный налог, который следует оплатить до 1 декабря 2017 года.

По данным УФНС России по Омской области, налог предстоит оплатить 458 000 омичам за 654 814 транспортных средств. Количество плательщиков в сравнении с 2015 годом увеличилось на 1,9%, количество транспортных средств — на 1,1%.

При этом в Омской области на 10% стало меньше дорогостоящих автомобилей. За 2016 год транспортный налог с учётом повышающего коэффициента начислен за 503 дорогостоящих автомобиля на 13,9 млн руб., что на 1,9 млн руб. меньше, чем в 2015 году.