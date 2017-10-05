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11:59 (мск), источник: СуперОмск

РЭК Омской области получила нового председателя

Указом губернатора Виктора Назарова от 4 октября в должности председателя РЭК Омской области был утвержден Владимир Тараненко — двумя днями ранее кандидатуру согласовала ФАС России.

Источник: Reuters

Тараненко вступил в должность с момента подписания указа, сообщила пресс-служба Региональной энергетической комиссии.

С начала лета Тараненко работал в должности исполняющего обязанности главы ведомства. Ранее же он был заместителем Олега Голубева, покинувшего пост председателя.

Отметим, неделю назад, 28 сентября, изменения претерпел состав Общественного совета РЭК: из него исключили троих депутатов — Алексея Сокина, Юрия Федотова, Вячеслава Васильева, по собственному желанию совет решил покинуть Вадим Грабарь.

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