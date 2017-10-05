РЭК Омской области получила нового председателя
Указом губернатора Виктора Назарова от 4 октября в должности председателя РЭК Омской области был утвержден Владимир Тараненко — двумя днями ранее кандидатуру согласовала ФАС России.
Указом губернатора Виктора Назарова от 4 октября в должности председателя РЭК Омской области был утвержден Владимир Тараненко — двумя днями ранее кандидатуру согласовала ФАС России.
Тараненко вступил в должность с момента подписания указа, сообщила
С начала лета Тараненко работал в должности исполняющего обязанности главы ведомства. Ранее же он был заместителем Олега Голубева, покинувшего пост председателя.
Отметим, неделю назад, 28 сентября, изменения претерпел состав Общественного совета РЭК: из него исключили троих депутатов — Алексея Сокина, Юрия Федотова, Вячеслава Васильева, по собственному желанию совет решил покинуть Вадим Грабарь.