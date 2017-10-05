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16:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Стало известно, кто поставит новые трамваи в Волгоград

Два десятка новых современных трамваев пополнят парк общественного транспорта Волгограда. Закупать вагоны мэрия города планирует в Челябинской области.

По результатам аукционов на поставку транспорта в лизинг стал Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова, передаёт ИА REGNUM 5 октября.

Как уточнили в городской администрации, подписание муниципальных контрактов состоится в ближайшие дни. Услуги по финансовой аренде муниципалитету окажет АО «Сбербанк Лизинг».

Всего на улицы города выйдут 20 новых низкопольных трамваев. Это будут модели 71−623−03. Четырёхосный пассажирский трамвай с двусторонним расположением дверей (четыре — по правому борту и три — по левому борту) позволит обслуживать маломобильные категории пассажиров. Также в трамваях будет установлена комплексная цифровая информационная система — автоинформатор, громкоговорящая связь, маршрутные указатели и электронные информационные табло. Смогут пассажиры трамвая и быстро связаться с водителем — кнопкой вызова находится прямо на поручнях.

Кроме того, добавили в мэрии, новые трамваи позволят экономично расходовать энергоресурсы: при торможении вагонов высвобождаемая энергия будет возвращаться обратно в контактную сеть, не рассеиваясь на резисторах.

Согласно конкурсной документации, новый состав оборудуют системой видеонаблюдения и модулями подключения к спутниковой навигационной системе. Это обязательное условие. Также перед приёмкой вагоны не только проверят в действии: поставщик обучит технический персонал МУП «Метроэлектротранс» особенностям обслуживания и ремонта поставленных трамваев.

На этом обновление подвижного состава в Волгограде не завершится. Уже в ближайшее время городские власти намерены объявить следующий аукцион по приобретению ещё одной партии трамвайных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три года на улицы Волгограда вышло порядка 270 новых автобусов большой вместимости, которые обслуживают опорные муниципальные маршруты. А в конце августа 2017 года МУП «Метроэлектротранс» получило ещё 25 больших автобусов. Теперь обновляется и парк трамваев.

Добавим, что обновление и расширение трамвайного парка — один из этапов реализации комплексной транспортной схемы, которую начали внедрять в Волгограде с конца 2016 года. Новшества вызвали массу негодований со стороны горожан, однако постепенно многие вызывающие нарекания граждан вопросы были решены.

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