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12:13 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников предложил перейти к управлению и таргетированию цен на электроэнергию

На пленарном заседании международного газового форума президент России Владимир Путин поднял тему о наиболее важных трендах, определяющих энергетическое будущее всего человечества, и о том, как эти перемены в развитии мировой энергетики могут отразиться на нашей стране.

Источник: РИА "Новости"

В рамках второго дня форума состоялась панельная дискуссия «Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?». В обсуждении наиболее актуальных вопросов энергетики принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Он озвучил существующие проблемы в энергетической отрасли. В частности, глава Прикамья отметил, что сейчас регулирование цен на энергию осуществляется децентрализовано. При этом её высокая стоимость влечёт за собой появление новых точек распределительной генерации и увеличивается финансовая нагрузка на региональные бюджеты.

«Крупные потребители энергоресурса, такие как производственные компании, находят более выгодное для себя решение и строят собственные генерации, отсоединяются от ТЭЦ. В результате бюджетные потребители, население, небольшие машиностроительные предприятия, малый и средний бизнес и сельское хозяйство оплачивают вводы атомных электростанций, новые блоки, мусоросжигательные заводы», — подчеркнул Максим Решетников. Губернатор Пермского края предложил перейти к управлению и к таргетированию цен на электроэнергию.

В панельной дискуссии также приняли участие: заместитель министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко, председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, генеральный директор ПАО «Россети», президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, главный исполнительный директор Uniper Клаус Шефер.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что в ближайшие 20−30 лет спрос на электроэнергию в мире вырастет на 25−30%. А главными источниками спроса станут транспорт, промышленность, жилье и коммерческая недвижимость.

5 и 6 октября Максим Решетников принимает участие в восьмом международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Губернатор проведет несколько рабочих встреч, в том числе с руководителями региональных компаний.

Напомним, на газовом форуме в Санкт-Петербурге с 3 октября открыт стенд объединённой экспозиции Пермского края. Всего на стенде представлены 15 проектов по созданию новых продуктов от 11 компаний-партнеров ПАО «Газпром», в том числе достижения в сфере машиностроения и развития промышленных кластеров «Фотоника» и «Композиты Прикамья».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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