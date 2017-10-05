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12:22 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский возглавил делегацию региона на агровыставке «Золотая осень»

Регион показал не только достижения в сельском хозяйстве, но и новые технологии.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский презентовал достижения южноуральских аграриев на 19-й выставке «Золотая Осень» в Москве, — стенд региона привлек внимание известных государственных деятелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Южноуральский стенд посетили зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместитель управделами президента Павел Фрадков, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин. Во время презентации стенда Аркадий Дворкович и Борис Дубровский обсудили перспективы развития сельского хозяйства в Челябинской области.

В этом году на выставке «Золотая осень» Южный Урал представляет сразу несколько инновационных проектов. Минсельхоз Челябинской области и ПО «Маяк» показали концепцию передвижного протравливания семян на базе автомобилей «Урал», производимых в Миассе. В результате протравливания семян методом холодной дезинфекции увеличивается урожайность зернобобовых культур.

Агрокомплекс «Чурилово» презентует новый тепличный комплекс «Горный» площадью 154 гектара, который появится в Усть-Катаве. Компания «Союзпищепом» реализует проект по производству растительного молока стоимостью около 1 млрд рублей и строит завод для выпуска этого продукта. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, это хороший пример импортозамещения. Сейчас практически все растительное молоко закупается за рубежом.

Фирма «БИОника» представила макет завода по производству осетровых на основе технологии замкнутого водоснабжения или водооборота в Еткульском районе. По прогнозам специалистов, реализация проекта позволит получать 350 тонн осетровых в год и 1,5 тыс. тонн икры.

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