Дубровский возглавил делегацию региона на агровыставке «Золотая осень»
Регион показал не только достижения в сельском хозяйстве, но и новые технологии.
Регион показал не только достижения в сельском хозяйстве, но и новые технологии.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский презентовал достижения южноуральских аграриев на 19-й выставке «Золотая Осень» в Москве, — стенд региона привлек внимание известных государственных деятелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Южноуральский стенд посетили зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович,
В этом году на выставке «Золотая осень» Южный Урал представляет сразу несколько инновационных проектов. Минсельхоз Челябинской области и ПО «Маяк» показали концепцию передвижного протравливания семян на базе автомобилей «Урал», производимых в Миассе. В результате протравливания семян методом холодной дезинфекции увеличивается урожайность зернобобовых культур.
Агрокомплекс «Чурилово» презентует новый тепличный комплекс «Горный» площадью 154 гектара, который появится в
Фирма «БИОника» представила макет завода по производству осетровых на основе технологии замкнутого водоснабжения или водооборота в Еткульском районе. По прогнозам специалистов, реализация проекта позволит получать 350 тонн осетровых в год и 1,5 тыс. тонн икры.