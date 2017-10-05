Дубровский возглавил делегацию региона на агровыставке «Золотая осень»

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский презентовал достижения южноуральских аграриев на 19-й выставке «Золотая Осень» в Москве, — стенд региона привлек внимание известных государственных деятелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Южноуральский стенд посетили зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместитель управделами президента Павел Фрадков, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин. Во время презентации стенда Аркадий Дворкович и Борис Дубровский обсудили перспективы развития сельского хозяйства в Челябинской области.

В этом году на выставке «Золотая осень» Южный Урал представляет сразу несколько инновационных проектов. Минсельхоз Челябинской области и ПО «Маяк» показали концепцию передвижного протравливания семян на базе автомобилей «Урал», производимых в Миассе. В результате протравливания семян методом холодной дезинфекции увеличивается урожайность зернобобовых культур.

Агрокомплекс «Чурилово» презентует новый тепличный комплекс «Горный» площадью 154 гектара, который появится в Усть-Катаве. Компания «Союзпищепом» реализует проект по производству растительного молока стоимостью около 1 млрд рублей и строит завод для выпуска этого продукта. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, это хороший пример импортозамещения. Сейчас практически все растительное молоко закупается за рубежом.