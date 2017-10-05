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13:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

11 тысяч жителей свердловских моногородов нашли работу

По новым специальностям.

В Свердловской области продолжается реализация программы комплексного развития моногородов. О ее промежуточных итогах шла речь на заседании, которая провела руководитель программы «Моногорода» Ирина Макиева.

О достижениях Среднего Урала рассказал и.о. министра инвестиций и развития региона Александр Породнов, сообщили «Уралинформбюро» в свердловском департаменте информационной политики.

По данным на 1 октября, в моногородах региона создано 11 053 новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, — 75,7% от поставленного плана. План перевыполнен в Верхней Пышме, Верхней Туре, Красноуральске, поселке Малышева и Североуральске. К концу года планируется трудоустроить 14 500 человек.

По данным статистики за шесть месяцев 2017-го в основной капитал моногородов привлечено 95,4 миллиарда рублей.

Также в рамках программы «Пять шагов благоустройства» в моногородах Свердловской области будет благоустроено 73 объекта — это реконструкция парков и скверов, строительство и реконструкция спортивных сооружений. На реализацию этих и других мероприятий из областного бюджета выделено 390,9 миллиона рублей, из федерального — 59,2 миллиона.

До конца текущего года планируется направить заявки в Минэкономразвития России на создание территорий опережающего развития в четырех моногородах Свердловской области: специализацией Качканара станет туризм, Красноуральска — лесопереработка и обрабатывающие производства, Асбеста — добыча полезных ископаемых и металлургическое производство, Нижнего Тагила — химическое производство.

Стоит отметить, что снижение монозависимости уральских муниципалитетов, повышение качества жизни в этих территориях — одна из ключевых задач программы губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».

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