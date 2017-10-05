На развитие сельского хозяйства в Новосибирске выделят 300 млн рублей

Из бюджета Новосибирской области ежегодно будут выделять около 287,9 млн рублей на научно-технические мероприятия в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба правительства.

Финансирование будет направлено на закупку элитных семян, агрохимическое обследование пахотных земель и на мероприятия по генетическому улучшению поголовья стада.

На реализацию государственной научно-технической политики в сельском хозяйстве в Новосибирской области будут ежегодно выделять по 287,9 млн рублей до 2025 года.

На 2018 и 2019 годы из бюджета выделят 71,8 млн рублей на приобретение оригинальных и элитных семян, еще 132,8 млн рублей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Из областного бюджета на государственную поддержку инновационного, информационного и консультативного обслуживания планируют выделить 30 млн рублей, на агрохимическое и экологотоксикологическое обследование пахотных земель — 9,9 млн рублей, на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации — 5 млн рублей, на мероприятия по генетическому улучшению стад региона — 38,4 млн рублей.