На развитие сельского хозяйства в Новосибирске выделят 300 млн рублей
Ежегодно из бюджета области будут выделяться средства на
Ежегодно из бюджета области будут выделяться средства на
Из бюджета Новосибирской области ежегодно будут выделять около 287,9 млн рублей на
Финансирование будет направлено на закупку элитных семян, агрохимическое обследование пахотных земель и на мероприятия по генетическому улучшению поголовья стада.
На реализацию государственной
На 2018 и 2019 годы из бюджета выделят 71,8 млн рублей на приобретение оригинальных и элитных семян, еще 132,8 млн рублей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.
Из областного бюджета на государственную поддержку инновационного, информационного и консультативного обслуживания планируют выделить 30 млн рублей, на агрохимическое и экологотоксикологическое обследование пахотных земель — 9,9 млн рублей, на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации — 5 млн рублей, на мероприятия по генетическому улучшению стад региона — 38,4 млн рублей.
Средства будут направлены в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015−2020 годы».