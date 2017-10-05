Ярмарку с главной площади Бердска убрали по распоряжению мэра

Киоски собраны из фанеры, в них велась торговля сельхозтоварами от фермеров, держащих свои хозяйства рядом с городом. Данная мера принята администрацией Бердска для поддержки частных хозяйств и обеспечения горожан натуральной продукцией.
Ярмарка работала с начала года. В администрации пояснили, что киоски убирают по распоряжению главы города Евгения Шестернина.
Стоит отметить, что вид киосков вызывал недовольство у жителей близлежащих домов. Помимо сельхозпродукции, в последнее время там торговали одеждой и другими непродовольственными товарами.
Добавим, что иногда вместе с торговым павильоном владельцы прихватывают часть непринадлежащего им имущества. Так, собственник закрыл торговую точку на остановке в Советском районе, а вместе с ней забрал и остановочный павильон.