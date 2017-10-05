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13:12 (мск), источник: VN.ru

Ярмарку с главной площади Бердска убрали по распоряжению мэра

Торговые киоски вывезли с площади Горького в Бердске Новосибирской области сегодня, пятого октября. Ярмарка вызывала недовольство горожан, хотя и пользовалась популярностью. Киоски решено выставлять только на городские праздники.

Киоски собраны из фанеры, в них велась торговля сельхозтоварами от фермеров, держащих свои хозяйства рядом с городом. Данная мера принята администрацией Бердска для поддержки частных хозяйств и обеспечения горожан натуральной продукцией.

Ярмарка работала с начала года. В администрации пояснили, что киоски убирают по распоряжению главы города Евгения Шестернина.

Стоит отметить, что вид киосков вызывал недовольство у жителей близлежащих домов. Помимо сельхозпродукции, в последнее время там торговали одеждой и другими непродовольственными товарами.

Добавим, что иногда вместе с торговым павильоном владельцы прихватывают часть непринадлежащего им имущества. Так, собственник закрыл торговую точку на остановке в Советском районе, а вместе с ней забрал и остановочный павильон.

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