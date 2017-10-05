В Перми определили городские объекты, которые благоустроят в первую очередь

С 28 августа до 30 сентября проходило голосование жителей за объекты на будущие четыре года. Голосовать можно было как с помощью интерактивной карты на сайте администрации Перми, так и присылать свои варианты по электронной почте в городское управление внешнего благоустройства. Всего жители оставили 2016 голосов более чем за 40 территорий — это городские парки, скверы, бульвары, долины малых рек.

Все собранные от жителей предложения были рассмотрены общественной комиссией, в которую вошли представители городских властей, депутаты Пермской городской думы, члены общественных организаций. По итогам заседания для включения в программу благоустройства было рекомендовано 33 территории.

В администрации Перми пояснили, что предложения оценивались по целому ряду критериев, таких как: востребованность жителями, туристическая привлекательность, уникальность территории (историческая достопримечательность, природный ландшафт, место памяти), возможность использования для проведения массовых мероприятий, а также наличие элементов благоустройства.

В перечень не был рекомендован ряд объектов, которые были предложены, но уже запланированы к ремонту за счёт городского бюджета в ближайшие три года. Это сквер по улице Гашкова, 20, сквер им. Павлика Морозова, сквер по улице Краснополянской. Также в список не попали территории, расположенные на федеральных землях и придомовых территориях.