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13:10 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске снесли магазин автозапчастей

Незаконную постройку пытались перепродать.

Судебные приставы отдела Кировского округа привели в исполнение решение Омского областного суда об освобождении территории на Левоборежье от нежилого одноэтажного здания.

Омич приобрёл здание у юридического лица за 300 тыс. руб., после чего продал долю имущества Ирине З. Однако городской департамент имущественных отношений обратился в суд с требованием обязать владельцев освободить используемый ими земельный участок от строения, так как оно возведено незаконно. Иск не был удовлетворён, и представители департамента подали апелляцию в областной суд, потребовав признать регистрацию права собственности неправомерной.

Они указали, что спорное здание является самовольной постройкой, поскольку земельный участок под застройку не предоставлялся, проектная документация на строительство объекта не разрабатывалась, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавались. Суд поддержал истца.

Судебный пристав-исполнитель ознакомила омичей с копией постановления о возбуждении исполнительного производства, однако в течение добровольного срока, предоставляемого на исполнение решения суда, участок не был освобождён. Тогда пристав вынесла постановление о взыскании с каждого из должников по 5000 руб. исполнительского сбора, после чего вручила им повторное требование с указанием нового срока, в течение которого должники самостоятельно исполнили решение суда.

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