В Омске снесли магазин автозапчастей

Судебные приставы отдела Кировского округа привели в исполнение решение Омского областного суда об освобождении территории на Левоборежье от нежилого одноэтажного здания.

Омич приобрёл здание у юридического лица за 300 тыс. руб., после чего продал долю имущества Ирине З. Однако городской департамент имущественных отношений обратился в суд с требованием обязать владельцев освободить используемый ими земельный участок от строения, так как оно возведено незаконно. Иск не был удовлетворён, и представители департамента подали апелляцию в областной суд, потребовав признать регистрацию права собственности неправомерной.

Они указали, что спорное здание является самовольной постройкой, поскольку земельный участок под застройку не предоставлялся, проектная документация на строительство объекта не разрабатывалась, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавались. Суд поддержал истца.