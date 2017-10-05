Уфимцев предупреждают о резком увеличении температуры в квартирах

В столице Башкирии проведут дополнительные испытания тепловых сетей, чтобы максимально исключить возможность возникновения каких-либо нештатных ситуаций на сетях и предотвратить вероятность отключения теплоснабжения в морозы.

Температура будет повышена максимально с последующим ее понижением до первоначального значения 70 градусов.

Так, в Демском районе батареи протестируют 5 и 6 октября, в Ленинском — 5 и 12, в Кировском — 6 и 12, в Советском — 5 октября.

— Просим жителей с пониманием отнестись к данным работам. Это делается, в первую очередь, для выявления всех возможных недостатков, чтобы зимой во всех домах было тепло и комфортно, — отметили в предприятии.