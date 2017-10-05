Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами»
Секс сокращает жизнь
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:39 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму на образование в 2018 году дополнительно выделят 25 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). На программу развития образования в Республике Крым в 2018 году дополнительно выделят 25 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

«Мы практически единственные имеем гарантировано финансируемую программу развития образования. Я представила дополнительную потребность в бюджете у Сергея Валерьевича (Аксенова — ред.), практически во всем мы поддержаны, и она составит не менее 25 млрд рублей на 2018 год», — сообщила Гончарова.

Министр также отметила, что в этом году на ежегодную материальную помощь лучшим учителям и ученикам выделено 150 млн рублей. Более того, 22 млрд рублей запланированы в рамках ФЦП на строительство объектов образования, которые, по словам министра, в Крыму составляют 30% всех объектов Федеральной целевой программы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь