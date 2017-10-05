В Крыму на образование в 2018 году дополнительно выделят 25 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). На программу развития образования в Республике Крым в 2018 году дополнительно выделят 25 млрд рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). На программу развития образования в Республике Крым в 2018 году дополнительно выделят 25 млрд рублей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.
«Мы практически единственные имеем гарантировано финансируемую программу развития образования. Я представила дополнительную потребность в бюджете у Сергея Валерьевича (Аксенова — ред.), практически во всем мы поддержаны, и она составит не менее 25 млрд рублей на 2018 год», — сообщила Гончарова.
Министр также отметила, что в этом году на ежегодную материальную помощь лучшим учителям и ученикам выделено 150 млн рублей. Более того, 22 млрд рублей запланированы в рамках ФЦП на строительство объектов образования, которые, по словам министра, в Крыму составляют 30% всех объектов Федеральной целевой программы.