В Крыму на образование в 2018 году дополнительно выделят 25 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

«Мы практически единственные имеем гарантировано финансируемую программу развития образования. Я представила дополнительную потребность в бюджете у Сергея Валерьевича (Аксенова — ред.), практически во всем мы поддержаны, и она составит не менее 25 млрд рублей на 2018 год», — сообщила Гончарова.