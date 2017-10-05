Тепличный комплекс на 400 рабочих мест появится в Ростовской области к 2022 году

Соглашение об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель группы компаний Юрий Кучеренко подписали в четверг на аграрной выставке «Золотая осень-2017» в Москве.

«Стороны договорились о взаимодействии при строительстве тепличного комплекса площадью 24 га и производству 20 тыс. тонн овощей в год с сопутствующими мощностями по хранению и переработке овощной продукции. Суммарный объем инвестиций — 5 млрд рублей. Реализация проекта будет разбита на два этапа: первый — на 12 га — планируется завершить в четвертом квартале 2019 года, второй — в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Выход на проектную мощность запланирован на 2022 год, будет создано 400 новых рабочих мест. Под теплицу определен земельный участок в Песчанокопском районе, проработаны вопросы по подключению объекта к инженерным сетям, идет подготовка к проектированию.

«Ростовская область — крупный агропромышленный регион, между тем нам еще есть к чему стремиться в овощеводстве. И мы целенаправленно в последнее время занимаемся привлечением инвесторов в эту отрасль. В Тарасовском районе вскоре откроется тепличный комплекс, камень в основание которого мы заложили год назад. Теперь вот стартует еще один крупный проект», — приводит пресс-служба слова губернатора.