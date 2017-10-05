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13:59 (мск), источник: СуперОмск

Поликлинику на Левобережье обещают достроить теперь в 2018 году

Поликлинику на 1 тысячу мест, которая возводится на Левобережье, планируют сдать теперь в 2018 году — сроки завершения строительства сдвинулись.

Источник: Reuters

Сейчас, по данным регионального минстроя, объект готов на 75%, когда около года назад готовность составляла 66%.

До конца 2017 года предполагается выполнить работы на 53,5 млн рублей. Сейчас на объекте обустраивают стены, полы, перегородки, наружные и внутренние сети водоснабжения и канализации, выполняют отделочные работы. Кроме того, должно быть приобретено и смонтировано лифтовое оборудование.

В 2018 году на создание поликлиники же потребуется потратить еще 234 млн рублей, из которых 130 млн нужны для завершения непосредственно строительно-монтажных работ, а 104 млн — для приобретения медоборудования. Средства на строительство уже заложены в бюджет следующего года, деньги на закупку оборудования же еще предстоит изыскать, сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

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