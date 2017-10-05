Поликлинику на Левобережье обещают достроить теперь в 2018 году

Источник: Reuters

Сейчас, по данным регионального минстроя, объект готов на 75%, когда около года назад готовность составляла 66%.

До конца 2017 года предполагается выполнить работы на 53,5 млн рублей. Сейчас на объекте обустраивают стены, полы, перегородки, наружные и внутренние сети водоснабжения и канализации, выполняют отделочные работы. Кроме того, должно быть приобретено и смонтировано лифтовое оборудование.