Зоопарк в Уфе построят на берегу Белой
Площадка в 200 гектаров определена в Кузнецовском затоне.
Площадка в 200 гектаров определена в Кузнецовском затоне.
Экологический зоологический парк «Агидель» построят в Уфе на 200 гектарах в Кузнецовском затоне на берегу Белой. О проекте рассказал министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев.
Проект распоряжения о создании государственного автономного учреждения уже готов. Команда специалистов занимается предпроектными работами. Этот крупный проект курирует Минприроды республики.
«Это будет не просто зоопарк, а парк развлечений и услуг, какого в Уфе еще не было, — отметил Илдар Хадыев. — Место для него отведено рядом с гипермаркетом “Лента” и пристанью в районе Кузнецовского затона. Решаются вопросы по переводу земельных участков — это 200 га. Будущий объект построят предприниматели совместно с государством, что сделает город притягательнее на столетия вперёд. К тому же зоопарка в Уфе до сих пор не было».