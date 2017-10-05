Зоопарк в Уфе построят на берегу Белой

«Это будет не просто зоопарк, а парк развлечений и услуг, какого в Уфе еще не было, — отметил Илдар Хадыев. — Место для него отведено рядом с гипермаркетом “Лента” и пристанью в районе Кузнецовского затона. Решаются вопросы по переводу земельных участков — это 200 га. Будущий объект построят предприниматели совместно с государством, что сделает город притягательнее на столетия вперёд. К тому же зоопарка в Уфе до сих пор не было».