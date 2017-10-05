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13:50 (мск), источник: АиФ Уфа

Зоопарк в Уфе построят на берегу Белой

Площадка в 200 гектаров определена в Кузнецовском затоне.

Экологический зоологический парк «Агидель» построят в Уфе на 200 гектарах в Кузнецовском затоне на берегу Белой. О проекте рассказал министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев.

Проект распоряжения о создании государственного автономного учреждения уже готов. Команда специалистов занимается предпроектными работами. Этот крупный проект курирует Минприроды республики.

«Это будет не просто зоопарк, а парк развлечений и услуг, какого в Уфе еще не было, — отметил Илдар Хадыев. — Место для него отведено рядом с гипермаркетом “Лента” и пристанью в районе Кузнецовского затона. Решаются вопросы по переводу земельных участков — это 200 га. Будущий объект построят предприниматели совместно с государством, что сделает город притягательнее на столетия вперёд. К тому же зоопарка в Уфе до сих пор не было».

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