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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Саентолог из Петербурга продала несуществующие квартиры на 33 миллиона

Екатерину Заборских обвиняют в мошенничестве.

Одна из цитат основателя саентологи Рона Хаббарда звучит так: «Мы играем не понарошку. На кону Земля…». Играла «не понарошку» и представитель «Саентологической церкви Петербурга» Екатерина Заборских. Только на кону у нее была не Земля, а миллионы рублей.

Женщина фигурирует сразу в двух уголовных делах. Накануне одно из них принял к производству Смольнинский районный суд города на Неве.

Саентолога обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Заборских была председателем правления потребительских обществ «Олимп» и «Вилла Валлей» и руководила жилищно-строительным кооперативами «Суздальский дворик» и «Троицкая гора». Екатерина воспользовалась своим «служебным положением» и заключила 29 договоров о предоставлении жилья. Причем, по разным данным, со своими же единоверцами.

Вот только соглашения оказались липовыми: никакого разрешения на строительство у Заборских не было. Отсутствовало и право собственности на земельные участки.

— Обещанных квартир и особняков клиенты Екатерины получить никак не могли. Даже в теории, — говорят в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что саентолог похитила около 33 миллионов рублей. Неплохо, учитывая средний заработок сотрудника «Саентологической церкви». Это десять-двенадцать тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Заборских — фигурантка еще одного аналогичного дела. Толька там ставка была куда больше — 130 миллионов рублей. Схема была такой же, а обманутыми оказались около пятидесяти человек.

На заметку

Решение о закрытии саентологических «церквей» на территории РФ приняли в конце 2015 года, когда Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации организации.

Напомним, саентология возникла в середине 20 века. Первая в России группа приверженцев идеологии Рона Хаббарда появилась в 1984 году в городе на Неве.

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