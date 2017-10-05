Саентолог из Петербурга продала несуществующие квартиры на 33 миллиона
Екатерину Заборских обвиняют в мошенничестве.
Екатерину Заборских обвиняют в мошенничестве.
Одна из цитат основателя саентологи Рона Хаббарда звучит так: «Мы играем не понарошку. На кону Земля…». Играла «не понарошку» и представитель «Саентологической церкви Петербурга» Екатерина Заборских. Только на кону у нее была не Земля, а миллионы рублей.
Саентолога обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Заборских была председателем правления потребительских обществ «Олимп» и «Вилла Валлей» и руководила
— Обещанных квартир и особняков клиенты Екатерины получить никак не могли. Даже в теории, — говорят в правоохранительных органах.
Из материалов дела следует, что саентолог похитила около 33 миллионов рублей. Неплохо, учитывая средний заработок сотрудника «Саентологической церкви». Это
Кроме того, Заборских — фигурантка еще одного аналогичного дела. Толька там ставка была куда больше — 130 миллионов рублей. Схема была такой же, а обманутыми оказались около пятидесяти человек.
На заметку
Решение о закрытии саентологических «церквей» на территории РФ приняли в конце 2015 года, когда Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации организации.
Напомним, саентология возникла в середине 20 века. Первая в России группа приверженцев идеологии Рона Хаббарда появилась в 1984 году в городе на Неве.