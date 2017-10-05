В Новосибирске появятся «умные» остановки и самые большие часы
В городе подвели итоги конкурса «125 идей для Новосибирска», проекты воплотят в жизнь до конца 2018 года, об этом сообщает
В городе подвели итоги конкурса «125 идей для Новосибирска», проекты воплотят в жизнь до конца 2018 года, об этом сообщает
В Новосибирске появятся «умные» остановки и самые большие часы, муниципалитет подвел итоги конкурса «125 идей для Новосибирска», рассказали в
К юбилею Новосибирска реализуют 25 городских идей и по 10 от каждого района.
Горожане прислали почти 1300 предложений по благоустройству Новосибирска, уже выбраны лучшие проекты.
«Идей было много — от очень масштабных, вроде строительства метро до Родников, до вполне реальных. Задачей комиссии стало найти “золотую середину”: чтобы и денег хватило, и идеи были полезными, интересными и актуальными, таких предложений, за реализацию которых хотелось бы взяться всем городом», — отметил заместитель мэра Артем Скатов.
В муниципалитете пообещали облагородить площадь Маркса, организовать велодорожки на Красном проспекте, создать остановки с обогревом и
««Сейчас мы приступаем к работе по каждой заявке, которая стала победителем конкурса. За каждым предложением будет закреплено ответственное лицо, департамент, задача которого до 1 ноября рассчитать, сколько нужно ресурсов и времени для реализации идеи», — добавил Артем Скатов.
Напомним, открытый городской конкурс «125 идей для Новосибирска» стартовал 1 июня. С инициативой его проведения вступил мэр Анатолий Локоть, подчеркнувший, что нельзя оставлять горожан в стороне от процесса принятия решений при подготовке к 125-летию Новосибирска.