В Новосибирске появятся «умные» остановки и самые большие часы, муниципалитет подвел итоги конкурса «125 идей для Новосибирска», рассказали в пресс-службе мэрии города.

К юбилею Новосибирска реализуют 25 городских идей и по 10 от каждого района.

Горожане прислали почти 1300 предложений по благоустройству Новосибирска, уже выбраны лучшие проекты.

«Идей было много — от очень масштабных, вроде строительства метро до Родников, до вполне реальных. Задачей комиссии стало найти “золотую середину”: чтобы и денег хватило, и идеи были полезными, интересными и актуальными, таких предложений, за реализацию которых хотелось бы взяться всем городом», — отметил заместитель мэра Артем Скатов.

В муниципалитете пообещали облагородить площадь Маркса, организовать велодорожки на Красном проспекте, создать остановки с обогревом и Wi-fi и многое другое. .

««Сейчас мы приступаем к работе по каждой заявке, которая стала победителем конкурса. За каждым предложением будет закреплено ответственное лицо, департамент, задача которого до 1 ноября рассчитать, сколько нужно ресурсов и времени для реализации идеи», — добавил Артем Скатов.