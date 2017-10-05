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14:30 (мск), источник: Новости Перми

Движение по улице Монастырской от Компроса до Куйбышева открыто

Масштабный ремонт теплосети на участке подходит к завершению. Как и было запланировано, 5 октября дорогу в квартале от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева открыли для автотранспорта. Полностью улицу откроют, ориентировочно, 11 октября.

Напомним, работы по обновлению теплосетей на улице Монастырской идут на двух отрезках: от ул. Куйбышевадо здания зоопарка и на участке от зоопарка до ул. Газеты «Звезда». В связи с этим были внесены корректировки в движение личного и общественного транспорта.

В частности, проезд по улице Монастырской от ул. Газеты Звезда до пересечения с Комсомольским проспектом возможен пока по одной полосе, а участок от Компроса до ул. Куйбышева был закрыт до 5 октября включительно. Теперь, когда работы по переукладке теплосетей завершены, движение по одной полосе на данном участке открыто. Полностью проезд будет открыт через несколько дней, когда подрядчик завершит восстановление дорожного полотна и асфальтирование обеих полос.

— Процесс восстановления асфальтового покрытия идет в несколько этапов, каждый из которых требует определенного времени. Кроме того, будет отфрезерован старый асфальт на полосе, по которой сейчас ездит транспорт, для этого на одну ночь будет вновь перекрыто движение. После этого асфальт на данном участке будет полностью уложен еще за одну ночь. На ул. Островского за ночь был сделан больший объем работы, чем здесь, поэтому у нас нет сомнений, что подрядчик справится. Таким образом, открыть этот участок для движения в полную силу планируется 11—12 октября, — рассказал технический директор, главный инженер ОСП Пермская «Пермской сетевой компании» Вячеслав Ермаков.

Параллельно с восстановлением асфальтового покрытия на участке от Компроса до ул. Куйбышева будут идти работы и на участке от ул. Газеты «Звезда» до Компроса. Там уже практически закончена укладка трубопровода, часть раскопок уже засыпана, идет подготовка к асфальтированию. Завершить все работы запланировано к 15 октября.

— Сейчас мы совместно с городскими властями разрабатываем программу, по которой будем взаимодействовать в части ремонта трубопроводов и дорожного ремонта, чтобы не было как обычно — сначала город положил асфальт, а потом энергетики пришли ремонтировать подземные коммуникации. Стараемся, чтобы сначала шла замена труб, а потом уже запланированный дорожный ремонт, — отметил представитель «ПСК».

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Движение по улице Монастырской от Компроса до Куйбышева открыто
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