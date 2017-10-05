В Омске еще 5 домов признали непригодными для жилья

На этот раз в «расстрельный список» домов попало сразу 5 зданий. Три из них признаны непригодными для жилья, еще 2 — аварийными и требующими сноса.

Так, в число непригодных для жилья, что значит полуразрушенных, попали здания № 20 на переулке Ключевом, № 33А на улице Малая Луговая и 1А на 7-ой Кировской улице.

Такое решение было принято и.о. мэра Омска Сергеем Фроловым 28 сентября этого года. Также должны быть расселены и снесены два дома в Ленинском округе Омска — № 132 по улице Воровского и № 10 на 2-ом переулке Воровского. Жильцы этих строений должны съехать на другие адреса до 31 декабря 2021 года. Сразу же после этого они будут снесены.