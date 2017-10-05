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15:32 (мск), источник: Калининград.Ru

Руководство «Храброво» хочет организовать рейсы из Калининграда в Сочи и Ростов-на-Дону

Руководство «Храброво» планирует связать Калининград авиасообщением с Сочи и Ростовом-на-Дону. Об этом рассказал гендиректор аэропорта Александр Корытный в среду, 4 октября.

Источник: Калининград.Ru

— Компания «Азимут», возможно, получит разрешение на международные перевозки раньше запланированного времени, и нам удастся связать южные регионы с Калининградом — это направления Сочи и Ростов. Это города, которые также будут принимать чемпионат мира, — заявил Корытный.

По его словам, пока в переговорах с авиакомпаниями руководство «Храброво» не пришло к «общему знаменателю». Однако новые направления планируют открывать к началу весенне-летнего сезона, в конце марта.

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