Минэнергетики обещает, что с вводом БелАЭС электричество подешевеет

МИНСК, 5 окт — Sputnik. После ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, строящейся в Островце (Гродненская область), тарифы на электроэнергию в Беларуси будут снижены, заявил в четверг в Минске начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Минэнергетики Сергей Гребень.

В настоящее время граждане Беларуси платят за электричество от 0,25 до 0,1 рубля за 1 кВт·ч — в зависимости от того, установлены в квартирах электроплиты и используется ли дифференцированная оплата за электроэнергию.

«С вводом АЭС себестоимость электроэнергии будет ниже и тарифы на электроэнергию для потребителей снизятся», — цитирует БелТА слова Гребеня.

Представитель министерства также уточнил, что в настоящее время ведомство прорабатывает, на сколько именно будут уменьшены тарифы для населения.

По словам Гребня, Минэнергетики сейчас также работает над подходами стимулирования населения в использовании электричества в больших объемах.