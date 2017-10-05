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15:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа привлечет кредиты на 1 млрд рублей

Управление финансово-бюджетной политики администрации Воронежа объявило аукционы на право предоставления округу невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1 млрд рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Власти объявили о проведении двух аукционов в четверг, 5 октября. Средства привлекаются на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Кредитные линии по 500 млн рублей привлекаются с начальной (максимальной) ценой контракта 136,7 млн рублей. Заявки на оба аукциона принимаются с 5 по 24 октября. Оба кредита привлекаются на 1095 дней под 10% годовых. Возможность выборки кредитных ресурсов составляет 120 дней с даты заключения контракта.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Воронежа на 2017 год составляет 17,5 млрд рублей, объем расходов — 15,7 млрд рублей, профицит — 1,749 млрд рублей. На 2018 год плановый объем доходов бюджета составит 15,3 млрд рублей, расходов — 15,5 млрд рублей, дефицит — 209,7 млн рублей. В 2019 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 15,9 млрд рублей, расходы — 16,1 млрд рублей, дефицит — 210,65 млн рублей. Согласно реестру долговых обязательств Воронежа, общий долг округа на 1 октября 2017 года составил 7,9 млрд рублей.

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