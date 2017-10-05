Мэрия Воронежа привлечет кредиты на 1 млрд рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Власти объявили о проведении двух аукционов в четверг, 5 октября. Средства привлекаются на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Кредитные линии по 500 млн рублей привлекаются с начальной (максимальной) ценой контракта 136,7 млн рублей. Заявки на оба аукциона принимаются с 5 по 24 октября. Оба кредита привлекаются на 1095 дней под 10% годовых. Возможность выборки кредитных ресурсов составляет 120 дней с даты заключения контракта.