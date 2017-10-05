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15:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию

ЦБ категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют. Об этом в четверг, 5 октября, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает Rambler News Service.

ЦБ: $ 57.5811   -0.20 € 67.7787   -0.16 ММВБ: $ 57.5050   -0.18 € 67.4550   -0.36
Источник: Reuters

По ее словам подходы к регулированию этой сферы сейчас обсуждаются в правительстве и Госдуме. «Криптовалюты — это частные цифровые валюты. И здесь мы категорически против легализации частных денег», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула неизменность позиции регулятора по отношению к цифровым платежным средствам. «Мы не поддерживаем легализацию использованию криптовалют как законного платежного средства», — заявила глава ЦБ. Однако регулятор изучает перспективы применения технологии блокчейн. Здесь позиция как была, так и остается, — заключила Набиуллина.

4 октября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор убедился в пользе блокчейна. «После глубокого анализа мы поняли, что эта технология может принести дополнительную выгоду и обществу, и финансовой системе, и компаниям. Поэтому сейчас совместно с банками мы ее тестируем», — сказала она.

В сентябре замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.

ЦБ не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах
Во время загрузки произошла ошибка.
14:12 (мск)© Ньюстюб
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