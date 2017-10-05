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15:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Новая паромная линия свяжет Владивосток с двумя странами

Новая паромная линия появится во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации. Она свяжет Владивосток, южнокорейский порт Сокчо и порты Симоносеки и Майдзуру в Японии.

Источник: ДЕЙТА

По словам генерального директора «Владивостокского пассажирского терминала» Валерия Нагорного, «Согласно расписанию, первый рейс должен состояться в последних числах осени — выход судна из южнокорейского Сокчо запланирован на 26 ноября. В маршрут также будут включены порты Симоносеки и Майдзуру в Японии».

По информации ТАСС, на линию выпустят южнокорейское судно Glory Sea. Оно способно перевозить до 1300 пассажиров за один рейс. Лайнер будет выходить на маршрут один раз в неделю в течение первых двух месяцев.

Отмечается, что это будет уже вторая паромная линия, которая соединит Приморье с портами Республики Корея и Японии. Напомним, первая работает уже несколько лет, связывая Владивосток с Донхэ (Республика Корея) и Сакаиминато (Япония).

Таисия Масина.

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