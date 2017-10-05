Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами»
Секс сокращает жизнь
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Королеву красоты Мьянмы лишили титула из-за видео
Памятники старины, пережившие «Исламское государство»Археологическое наследие Ирака пострадало от боевиков "ИГИЛ"*. Сотрудники Британского музея попытались оценить, что осталось от памятников старины.
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:46 (мск), источник: Ведомости

Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»

Qiwi приобрела бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие». Об этом заявил гендиректор Qiwi Сергей Солонин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и “Точки” будет переведен в Qiwi», — пояснил он.

Он также сообщил, что временная администрация «ФК Открытие» рассматривает возможность увеличения доли банка в платежной системе. «Обсуждается вопрос по увеличению пакета, потому что для нас это стратегическое партнерство. Это выгодно для обеих сторон», — сказал Солонин.

В начале сентября ФАС возбудила дело в отношении Qiwi Банка (АО «Киви банк») за нарушения в рекламном ролике кредитной карты «Совесть».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АФК «Система» предложила «Роснефти» мировое соглашение
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь