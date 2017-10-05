Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»

«Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и “Точки” будет переведен в Qiwi», — пояснил он.

Он также сообщил, что временная администрация «ФК Открытие» рассматривает возможность увеличения доли банка в платежной системе. «Обсуждается вопрос по увеличению пакета, потому что для нас это стратегическое партнерство. Это выгодно для обеих сторон», — сказал Солонин.