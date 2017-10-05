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15:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто ограничат в Металлургическом районе Челябинска до 15 октября

Причина — прокладка сетей водоснабжения.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта на участке улицы в Металлургическом районе Челябинска будет ограничено с 6 по 15 октября, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Затруднения у автомобилистов возникнут на северной стороне проезжей части улицы Комаровского напротив дома № 6а. Здесь пройдут работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.

Напомним, до 9 октября продлено закрытие движения трамваев по улице Труда, из-за ремонта путей вагоны следуют по улице Карла Маркса.

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