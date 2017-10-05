Движение авто ограничат в Металлургическом районе Челябинска до 15 октября

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта на участке улицы в Металлургическом районе Челябинска будет ограничено с 6 по 15 октября, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Затруднения у автомобилистов возникнут на северной стороне проезжей части улицы Комаровского напротив дома № 6а. Здесь пройдут работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.