Пермское УФАС отменило дублирующие торги на содержание дорог на 1,9 млрд руб

Общая сумма контрактов составила порядка 1,9 млрд руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Компании, подавшие жалобы, указали на то, что аналогичные контракты уже заключены и до сих пор не расторгнуты.



«Сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматриваются заявления о признании недействительными уже заключенных договоров. Однако пока решений суда нет — действия заказчика расцениваются как преждевременные», — пояснила начальник отдела контроля закупок Управления ФАС по Пермскому краю Екатерина Субботина.



По итогам рассмотрения жалоб антимонопольная служба предписала краевому Управтодору устранить нарушения. Также УФАС рассматривает возможность привлечь должностных лиц Управтодора к административной ответственности.