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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств, сообщил генеральный директор РУП «Белфармация» Вячеслав Гнитий на заседании рабочей группы по вопросу анализа рынка лекарственных препаратов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«На начало октября снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств», — сказал Вячеслав Гнитий.

Проведена работа с зарубежными поставщиками. На начало октября получены предложения по снижению контрактных цен на 77 наименований препаратов. Поставки отдельных лекарств уже осуществляются по сниженным ценам.

В то же время Вячеслав Гнитий отметил, что контрактные цены на лекарства в каждой стране зависят от множества факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению и транспортировке.

В Беларуси создана строгая система контроля качества цен, что препятствует ввозу некачественной продукции.

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