В Беларуси снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств

«На начало октября снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств», — сказал Вячеслав Гнитий.
Проведена работа с зарубежными поставщиками. На начало октября получены предложения по снижению контрактных цен на 77 наименований препаратов. Поставки отдельных лекарств уже осуществляются по сниженным ценам.
В то же время Вячеслав Гнитий отметил, что контрактные цены на лекарства в каждой стране зависят от множества факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению и транспортировке.
В Беларуси создана строгая система контроля качества цен, что препятствует ввозу некачественной продукции.