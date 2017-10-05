В Беларуси снижены отпускные цены на 32 наименования отечественных лекарств

Проведена работа с зарубежными поставщиками. На начало октября получены предложения по снижению контрактных цен на 77 наименований препаратов. Поставки отдельных лекарств уже осуществляются по сниженным ценам.

В то же время Вячеслав Гнитий отметил, что контрактные цены на лекарства в каждой стране зависят от множества факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению и транспортировке.