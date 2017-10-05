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16:10 (мск), источник: Sputnik

Ферганскую долину обеспечат питьевой водой за счет скважин

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

На сегодняшний день обеспеченность централизованным водоснабжением населения долины в среднем достигла 71,6% (6,5 миллиона человек), в том числе в Андижанской области — 74,6%, Наманганской — 65,2% и Ферганской — 74,1%.

Основным источником питьевого водоснабжения остаются пресные подземные воды. Однако, к сожалению, пригодные для использования источники подземных вод не имеют повсеместного распространения.

При этом на отдельных источниках отмечается ухудшение качества воды до глубины 100−150 метров из-за интенсивного освоения земель, в том числе и на территории сопредельных государств, что требует разработки и внедрения новых технологических решений по рациональной эксплуатации водоносных горизонтов.

Еще одной проблемой является высокая изношенность технологического оборудования из-за чего часть групповых и одиночных водозаборных сооружений находится в нерабочем состоянии.

Эти проблемы усугубляются постоянным ростом численности населения, строительством новых многоэтажных жилых массивов и городских поселков, развитием промышленности и сельского хозяйства.

В связи с этим возникла необходимость принятия действенных мер по дальнейшему совершенствованию системы питьевого водоснабжения населения за счет расширения использования запасов пресных подземных вод.

В рамках эти мер узбекские специалисты проведут масштабные гидрогеологические работы по приросту и переоценке запасов подземных вод на территории долины. За три года на это будет выделено свыше 54 миллиардов сумов.

Кроме того, планируется построить и реконструировать более 570 эксплуатационных и наблюдательных скважин, направив на это свыше 1,3 миллиарда сумов. В результате ежесуточный прирост воды, по оценкам специалистов, должен составить 338,3 тысячи кубометров.

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