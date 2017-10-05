ИП Каргин останется перевозчиком на маршруте № 71 «Площадь Свободы — улица Федосеенко» в Нижнем Новгороде

Согласно информации, победителем конкурса стало ООО «Лидер-Транс» — уполномоченный представитель: ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д. В., ИП Каргин В. В.

Всего было четыре заявки, но две из них отозваны. Ещё один участник конкурса — ООО «Русская тройка» включен в резервный список.

Н а конкурсе были разыграны семь маршрутов в том числе резонансный № 71 «Площадь Свободы — улица Федосеенко». Дмитрий Каргин получил разрешение на осуществление перевозок по маршруту № 171 в июле 2016 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Каргин обратился в суд с требованием признать незаконным отказ горадминистрации от проведения открытого конкурса по определению перевозчика на маршруте Т-71. Но суд отказал Дмитрию Каргину в удовлетворении иска к администрации Нижнего Новгорода о ее отказе провести конкурс по определению перевозчика на маршруте Т-71.