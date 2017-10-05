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16:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

ИП Каргин останется перевозчиком на маршруте № 71 «Площадь Свободы — улица Федосеенко» в Нижнем Новгороде

Как говорится в материалах на сайте администрации Нижнего Новгорода, подведены итоги открытого конкурса № 3НТ на право перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории города Нижнего Новгорода.

Согласно информации, победителем конкурса стало ООО «Лидер-Транс» — уполномоченный представитель: ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д. В., ИП Каргин В. В.

Всего было четыре заявки, но две из них отозваны. Ещё один участник конкурса — ООО «Русская тройка» включен в резервный список.

На конкурсе были разыграны семь маршрутов в том числе резонансный № 71 «Площадь Свободы — улица Федосеенко». Дмитрий Каргин получил разрешение на осуществление перевозок по маршруту № 171 в июле 2016 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Каргин обратился в суд с требованием признать незаконным отказ горадминистрации от проведения открытого конкурса по определению перевозчика на маршруте Т-71. Но суд отказал Дмитрию Каргину в удовлетворении иска к администрации Нижнего Новгорода о ее отказе провести конкурс по определению перевозчика на маршруте Т-71.

Также напомним, что в 2010 году состоялся конкурс на право осуществлять перевозку пассажиров маршруте № 71, который выиграл предприниматель Александр Комраков. Осуществлявший перевозки по данному маршруту Дмитрий Каргин в итоге добился отмены итогов конкурса. В течение трех лет перевозки на маршруте № 71 осуществляли одновременно оба предпринимателя.

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