New York Post: Молдова — в топе туристических направлений в 2018 году

Источник: AP 2017

Издание отмечает, что «на самом деле Молдова является самым передовым производителем вина в мире, с невероятной коллекцией подвалов, которые прямо зовут тебя. В отличии от остальных знаменитых виноградных регионов, таких как Тоскана в Италии или Бордо во Франции, или таких мест, как холмы Аделаиды или Мальборо на Южном острове Новой Зеландии — она осталась большей частью нетронутой и невиданной страной».

«Подвалы в Малых Милештах Молдовы являются рекордсменами по самой большой коллекции вина, с запасом в почти два миллиона бутылок в подвале».

А молдаванам очень сильно нравится их вино. Они занимают второе место в мире по потреблению алкоголя, уступая лишь Беларуси. Один молдаванин потребляет в среднем четыре галлона (около 15 литров) алкоголя в год. New York Post