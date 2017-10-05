New York Post: Молдова — в топе туристических направлений в 2018 году
Американское издание New York Post написало, что наша страна находится в топе туристических направлений в 2018 году, по данным Intrepid Travel, которое поставило Молдову рядом с
Американское издание New York Post написало, что наша страна находится в топе туристических направлений в 2018 году, по данным Intrepid Travel, которое поставило Молдову рядом с
Издание отмечает, что «на самом деле Молдова является самым передовым производителем вина в мире, с невероятной коллекцией подвалов, которые прямо зовут тебя. В отличии от остальных знаменитых виноградных регионов, таких как Тоскана в Италии или Бордо во Франции, или таких мест, как холмы Аделаиды или Мальборо на Южном острове Новой Зеландии — она осталась большей частью нетронутой и невиданной страной».
«Подвалы в Малых Милештах Молдовы являются рекордсменами по самой большой коллекции вина, с запасом в почти два миллиона бутылок в подвале».
А молдаванам очень сильно нравится их вино. Они занимают второе место в мире по потреблению алкоголя, уступая лишь Беларуси. Один молдаванин потребляет в среднем четыре галлона (около 15 литров) алкоголя в год.
New York Post напоминает и о Национальном празднике вина: «Если вы намерены посетить Молдову, мы советуем вам сделать это в будущем году. В период празднования Национального дня вина — праздника всего, что можно выпить, с бесплатными автобусами, которые доставят вас на винзавод. Как предусмотрительно».